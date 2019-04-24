رجح مصدر فى مصلحة السكك الحديدية الروسية، أمس، وصول القطار المصفح لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، إلى أقصى شرق روسيا.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن المصدر: «يصل القطار فى الصباح إلى محطة هسن، ومن ثم يمضى إلى مدينة أوسورييسك، ومن هناك إلى فلاديفوستوك​​​. اليوم حركة القطارات تسير وفقا للجدول، ولكن يمكن تغيير الجدول الزمنى أثناء حركة مرور القطار المدرع عبر خط خاسان ــ أوسوريسك، ثم فى قطاع ترانسيب أوسوريسك ــ فلاديفوستوك».

ووصل وفد كورى شمالى كبير يضم أكثر من 30 شخصا إلى أقصى شرق روسيا صباح أمس، قبيل قمة تجمع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، وزعيم كوريا الشمالية.

من جانبها، أفادت صحيفة «تشوسون إيلبو» الكورية الجنوبية بأن كيم يو جونج، الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية، التى تحتل منصب نائب رئيس قسم فى اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم فى كوريا الشمالية، وصلت أمس الأول إلى مدينة فلاديفوستوك لإنهاء التحضيرات لقمة بوتين ــ كيم.

وأضافت الصحيفة أن كيم يو جونج قد التقت فى هذه المدينة بكيم تشانج سون، سكرتير مجلس الدولة لكوريا الشمالية، الذى وصل قبلها للمدينة الروسية وزار حرم الجامعة الفدرالية فيها، حيث من المتوقع أن يقيم فيه كيم جونج أون وأعضاء وفده.

وتعقد القمة الروسية الكورية الشمالية، غدا الخميس، وفق معلومات وسائل الإعلام الكورية الجنوبية.

وأكدت بيونج يانج، أمس، أن زعيم كوريا الشمالية، سيزور روسيا لعقد لقاء مع بوتين. كما أعلن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، أن الاستعدادات للقمة دخلت المرحلة النهائية.