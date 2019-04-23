الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها الثالث والتسعين وعيد الفصح

تصادف عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثالث والتسعين مع احتفالات عيد القيامة «الفصح»، واحتفلت ملكة بريطانيا بالمناسبتين معا بحضور قداس عيد القيامة فى قلعة وندسور وسط العائلة الملكية أول من أمس الأحد.

وحضرت إليزابيث الثانية، القداس الذى أقيم فى كنيسة سانت جورج برفقة أفراد من عائلتها من بينهم حفيداها الأمير وليام والأمير هارى وكاثرين زوجة وليام، فيما تغيبت ميجان زوجة الأمير هارى عن الحضور لقرب موعد ولادة طفلها الأول بحسب وكالة رويترز.

ونشر الزوجان، اللذان تزوجا فى الكنيسة نفسها فى مايو 2018، تهنئة للملكة بعيد ميلادها على حسابهما الرسمى على إنستجرام.

ولدت إليزابيث فى 21 إبريل 1926، فى شارع بروتون فى وسط لندن وتولت العرش عام 1952 وهى فى الخامسة والعشرين من عمرها مما يعنى أن ملكها مستمر منذ أكثر من 67 عاما.

ومن المقرر إقامة احتفال رسمى بعيد ميلاد الملكة فى يونيو بعرض عسكرى كبير فى وسط العاصمة البريطانية.