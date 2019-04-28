اليمن: خرق حوثي جديد لوقف إطلاق النار في الحديدة

أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الأحد، بأن ميليشيات الحوثي هاجمت مواقع القوات المشتركة في محافظة الحديدة، ضمن مسلسل خرق وقف إطلاق النار.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن المصادر -التي لم تسمها- القول "إن مواجهات دارت خلال الساعات الماضية بين قوات ألوية العمالقة ومليشيات الحوثي شمالي مديرية (حيس) بمحافظة الحديدة، عقب هجوم للمتمردين على مواقع متفرقة لقوات العمالقة المتمركزة شمال شرق مديرية حيس"، مضيفة أنه استخدمت في الاشتباكات مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وكذلك القذائف الصاروخية.

وأشارت المصادر إلى إصابة قيادي ميداني حوثي في انفجار لغم من مخلفات الحوثيين، موضحة أن لغما أرضيا انفجر بمركبة القيادي الميداني فضل الجعاشي؛ مما أدى إلى بتر قدمه وإصابة مرافقيه بإصابات متفاوتة.

وكانت مقاتلات التحالف العربي قصفت -في وقت سابق- تعزيزات لميليشيات الحوثي في ذمار كانت في طريقها إلى محافظة الضالع، حيث تدور معارك بين القوات المشتركة والحوثيين في عدة جبهات منذ عدة أيام.