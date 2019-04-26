أدانت محكمة في مدينة نيويورك الأمريكية الألمانية آنا سوروكين بتهمة الاحتيال.

وأعلن المدعي العام كيروس فانس في بيان مساء أمس الخميس (التوقيت المحلي) إدانة سوروكين 28 عاما، بعدما تبين لدى المحكمة أن المتهمة تحصلت، عبر الادعاء أنها مليونيرة وريثة، على أموال دعم تزيد قيمتها عن 200 ألف دولار من أوساط الطبقة العليا في نيويورك، كما حاولت التحصل على مبالغ تقدر بالملايين عبر عمليات احتيال أخرى.

ومن المقرر أن تحدد المحكمة مدة العقوبة في 9 مايو المقبل.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن سوروكين مهددة بالسجن لمدة 15 عاما.

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