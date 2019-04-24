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تيريزا ماي تحضر جنازة الصحفية الأيرلندية الشمالية ليرا ماكي

(د ب ا)
نشر فى : الأربعاء 24 أبريل 2019 - 12:33 م | آخر تحديث : الأربعاء 24 أبريل 2019 - 12:33 م

أعلن مكتب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم الأربعاء أنها سوف تحضر جنازة الصحفية الأيرلندية الشمالية ليرا ماكي في بلفاست.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الجنازة سوف تقام اليوم في بلفاست.

كانت ماكي /29 عاما/ قد قتلت في حادث إطلاق النار خلال أعمال شغب في مدينة لندنديري بأيرلندا الشمالية

وكانت ماكي تقف بالقرب من رجال الشرطة عندما أصيبت بطلق ناري عند حوالي الساعة 11 مساء (2300 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس الماضي في ضاحية كريجان. وتعرف المدينة بديري لدى القوميين الأيرلنديين وبلندنيري لدى الوحدويين البريطانيين.


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