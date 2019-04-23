عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الاثنين، مقطع فيديو يظهر تدفق كميات كبيرة من المياه من سقف ناطحة سحاب، جراء زلزال بالفلبين.

وضرب زلزال بقوة 6.3 على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، منطقة لوزون شمال غربي العاصمة الفلبينية مانيلا.