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شاهد.. تدفق كميات كبيرة من المياه من سقف ناطحة سحاب جراء زلزال بالفلبين

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 12:22 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 12:22 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الاثنين، مقطع فيديو يظهر تدفق كميات كبيرة من المياه من سقف ناطحة سحاب، جراء زلزال بالفلبين.
وضرب زلزال بقوة 6.3 على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، منطقة لوزون شمال غربي العاصمة الفلبينية مانيلا.


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