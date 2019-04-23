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وزير الداخلية الإيطالي يأمر بمراقبة الجالية الإسلامية بعد حادث طعن

روما - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 8:37 م | آخر تحديث : الثلاثاء 23 أبريل 2019 - 8:37 م

أمر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الشرطة بمراقبة مراكز تجمع أبناء الجالية الإسلامية عن كثب بعد حادث طعن في روما يحمل دلالات معارضة المسيحيين.

وقالت الشرطة اليوم الثلاثاء إنه كان هناك شجار في نهاية الأسبوع بين رجلين مشردين بالقرب من محطة قطار تيرميني، هاجم خلالها رجل مغربي آخر جورجي.

ووفقا للشرطة، قال الضحية للمحققين إن الشخص الذي هاجمه طعنه في الرقبة بعدما شاهده يرتدي قلادة يتدلى منها صليب ووصفه بأنه "كاثوليكي إيطالي لعين".

وردا على الهجوم، حث سالفيني الشرطة على اتخاذ مزيد من إجراءت "السيطرة والرقابة على مناطق تجمع المواطنين المسلمين لمنع أي نوع من أنواع العنف ضد المواطنين الأبرياء".


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