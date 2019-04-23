الدفاع الجزائرية: ضبط عنصري دعم للجماعات الإرهابية بوهران

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات الجيش ضبطت عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولاية وهران (شمال غرب) .

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم /الثلاثاء/ أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة (دورية) للجيش أمس عنصري دعم للجماعات الإرهابية بوهران بالناحية العسكرية الثانية".

وأضاف البيان أنه في إطار محاربة التهريب الجريمة المنظمة أوقفت قوات الجيش بولاية تمنراست (جنوب) 21 منقبا عن الذهب وضبطت مركبتين و3 مولدات كهربائية و3 مطارق ضاغطة.

وأشار البيان إلى أن عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) بولاية تبسة (شرق) ضبطوا تاجر مخدرات بحوزته 5.3 كيلوجرام من المخدرات و400 قرص مهلوس، بالإضافة إلى 520 خرطوشة و38 كيلوجراما من المواد التي تدخل في إعداد الخراطيش.

وأوضح البيان أنه تم توقيف 11 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بولايتي تمنراست (جنوب) وتلمسان (شمال غرب).