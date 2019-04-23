أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي بالإنابة عيسى الكندري، إدراج طلب استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بصفته على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل الموافق 30 أبريل.

وقال الكندري، في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة اليوم الثلاثاء، إنه يحق للوزير المستجوب طلب تأجيل مناقشة الاستجواب خلال 8 أيام من تقديمه.

ويشمل الاستجواب مناقشة أولًا: "مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسه الوزير من تجاوزات في أداء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية"، ثانيا:"تجاوزات في وزارة الإعلام"، ثالثا: "المخالفات في الهيئة العامة للرياضة" فيما يتناول البند الرابع من الاستجواب بـ"الأسئلة البرلمانية".

وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".

وأعطت المادة (100) من الدستور الكويتي الحق "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".