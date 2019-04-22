الخطوط الجوية الكويتية: طائرتنا المتجهة الى بيروت هبطت بسلام بعد ارتطامها بكتلة ثلجية

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، الأحد، هبوط إحدى طائراتها "بسلام" وبشكل طبيعي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بعد تعرضها لارتطام مفاجئ بكتلة ثلجية عابرة.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن طائرتها من طراز إيرباص (ايه 320) المتجهة إلى بيروت بالرحلة رقم (كي.يو 501) تعرضت لارتطام مفاجئ بكتلة ثلجية عابرة وهبطت طبيعيا في المطار وجار إصلاحها من قبل الفرق الفنية التابعة للشركة.

وتوقعت عودة الطائرة من بيروت إلى الكويت الساعة السابعة من مساء الأحد، مبينة أنه تم نقل الركاب إلى الفندق وتم الاعتناء بهم وفقا للسياسات المتبعة بالشركة،بحسب وكالة الأنباء الكويتية(كونا).

وفي سياق اخر أعلنت الشركة في بيان صحفي منفصل عن مغادرة طائرتها من مطار (كولومبو) "بسلام" دون تعرض أي من ركابها أو طاقمها أو موظفي الشركة المحليين للتفجيرات التي وقعت اليوم في سيرلانكا.

كان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله قد أكد عدم وجود ضحايا كويتيين في تفجيرات سيرلانكا.

يشار إلى أن عدة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في عيد الفصح في سريلانكا أدت إلى مقتل أكثر من مئتي شخص وجرح قرابة 500 آخرين.

ولم تعلن اية جهة المسؤولية عن هذه التفجيرات.