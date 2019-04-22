رابطة المتاحف الكندية تطلق برنامجا بقيمة مليون دولار للتعريف بالثقافة الأصلية

أعلنت رابطة المتاحف الكندية (CMA)، التي تضم في عضويتها حوالي 2600 مؤسسة، أنها ستمنح أكثر من مليون دولار في إطار مبادرة من أجل المصالحة والتعاون مع مجموعات السكان الأصليين.

وتهدف المبادرة إلى إصلاح العلاقات مع مجتمعات الأمم الأولى في أعقاب تقرير صدر عام 2015 عن لجنة الحقيقة والمصالحة حول الأضرار الناجمة عن نظام المدارس السكنية، فيما قالت "كارين باخمان"، رئيسة هيئة السوق المالية: "لقد حان الوقت لضغط زر إعادة الضبط".

وقالت إلدر كارولين كينج، الرئيسة السابقة لولاية ميسيسوجاس إن أحد أهداف المبادرة هو تمثيل أفضل للثقافة الأصلية في المتاحف الكندية، موضحة أن المبادرة ستأتي بأصوات السكان الأصليين إلى الواجهة، وإعادة الثقافة الأصلية.