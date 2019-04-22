رفع حظر التجوال في سريلانكا بعد يوم من فرضه في أعقاب التفجيرات

رفعت السلطات في سريلانكا، اليوم الاثنين، حظر التجوال الذي فرضته أمس في أعقاب سلسلة من التفجيرات المتزامنة التي استهدفت مجموعة من الكنائس والفنادق، وأسفرت حتى الآن عن مقتل 290 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين بجروح، بينهم أجانب.

ونقلت صحيفة "تايمز أونلاين" السريلانكية عن المتحدث باسم الشرطة روان جانسيكارا قوله "تواصل القوات الأمنية تكثيفها الأمني عبر أنحاء الدولة لحماية دور العبادة والهئيات العامة والمواطنين".

وفي سياق متصل، أكد البيت الأبيض، وفقا قناة "الحرة" الأمريكية، دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة السيرلانكية في ملاحقة منفذي العمليات الإرهابية.

وكانت سلسلة من التفجيرات المتزامنة قد ضربت سريلانكا أمس الأحد، وأعلنت الحكومة في أعقابها حظر التجوال وحجب عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل.