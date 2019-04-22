القضاء الياباني يوجه تهمة جديدة إلى رئيس مجلس إدارة مجموعة نيسان السابق

وجه ​القضاء​ الياباني -اليوم الاثنين- تهمة جديدة لرئيس مجلس إدارة مجموعة رينو نيسان السابق كارلوس غصن مع انقضاء مدة توقيفه تتعلق باساءة استخدام أموال الشركة لأحد الموزعين.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أنه تم القاء القبض على غصن في 4 من أبريل الجاري إثر مزاعم استغلال الثقة بعد أن قيل إن بعض المبالغ المدفوعة للموزع قد تم توجيهها لاستخدامه الشخصي ما تسبب في تكبد الشركة لخسارة قدرها 5 ملايين دولار أمريكي.

جاء أمر إعادة الاعتقال بعد أقل من شهر من إطلاق سراحه بكفالة بعد 108 أيام من الاحتجاز.

ومن جانبهم، قال فريق دفاع الرئيس السابق لشركة نيسان إنه سيتقدمون بطلب للإفراج عنه.

وكان قد تم توقيف رئيس مجلس إدارة مجموعة رينو نيسان السابق كارلوس غصن فور وصوله بطائرته الخاصة إلى طوكيو في 19 نوفمبر 2018.

ووجهت إلى كارلوس غصن ثلاث اتهامات قضائية بالتصريح غير الدقيق عن مداخيله وإساءة الأمانة مع أسباب مشددة للعقوبة بفعل محاولته تغطية خسائر مالية شخصية من أموال نيسان وأطلق سراحه بكفالة في 6 مارس بعد أن وضع تحت الإقامة الجبرية في طوكيو.