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النمسا تعرض على فرنسا المساعدة فى إعادة بناء كاتدرائية نوتردام المحترقة

فيينا - أ ش أ
نشر فى : الأحد 21 أبريل 2019 - 12:39 ص | آخر تحديث : الأحد 21 أبريل 2019 - 12:39 ص

بعث مستشار النمسا سباستيان كورتس رسالة السبت، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعرض عليه المساعدة فى إعادة بناء كاتدرائية نوتردام التاريخية الشهيرة فى باريس بعد تعرضها لحريق مدمر قبل أيام.

وقالت مصادر صحفية فى فيينا، السبت، إن الحكومة النمساوية قررت تقديم مساعدة كبيرة لفرنسا في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام وقد أرسلت خطابا رسميا من المستشار كورتس ووزيرة الشؤون الاقتصادية مارجاريت شرامبوك الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الشأن.

وأضافت المصادر أن النمسا لديها خبرة واسعة فى إعادة الإعمار خاصة الاماكن الاثرية وذات التراث المعماري، مشيرة الى أن الحكومة النمساوية تضع خبراتها رهن طلب الحكومة الفرنسية للمساعدة فى اعادة بناء كاتدرائية نوتردام فى أسرع وقت بنفس الطراز المعماري المتفرد.


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