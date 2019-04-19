ذا أتلانتك: بايدن يطلق الأربعاء المقبل حملته لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

ذكرت مجلة "ذا أتلانتك" الأمريكية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، سيطلق رسميا، الأربعاء المقبل، حملته لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، والتي تُجرى العام المقبل.

ونقلت المجلة على موقعها الإلكتروني، عن مصادر قالت إنها قريبة من النقاشات الخاصة بحملة بايدن، والتي علمت بالموعد من كبار مساعديه، أن الديمقراطي المخضرم سيعلن ترشحه رسميا، الأربعاء المقبل، عبر مقطع فيديو، موضحة أنه اتخذ قراره بالفعل بشأن الترشح في وقت سابق.

وأشارت المجلة إلى أن السيناتور الديمقراطي السابق جاد للغاية في نيته الوصول إلى البيت الأبيض، رغم كون تلك المحاولة ليست الأولى ولا الثانية، ورغم اعتقاد الكثيرين أنه لن يتمكن من فِعلها.

وأوضحت أن حملة بايدن (76 عاما) ستقوم بشكل كبير على منطق أن مواجهة ترامب تتطلب يدا خبيرة وهادئة لمساعدة الولايات المتحدة على العودة لمسارها الطبيعي.