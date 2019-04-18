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الجيش اليمني يحرر عدد من القرى بمحافظة حجة

عدن - أ ش أ
نشر فى : الخميس 18 أبريل 2019 - 7:03 م | آخر تحديث : الخميس 18 أبريل 2019 - 7:03 م

تمكنت قوات الجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربي اليوم الخميس، من تحرير عدد من القرى بمديرية عبس بمحافظة حجة عقب اشتباكات مع المليشيا الحوثية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري قوله " إن قوات الجيش نفذت هجوما مباغتاً على مواقع المليشيا، تمكنت خلاله من تحرير قرى ووادي حبل المحاذي لمرسى حبل بالكامل والبالغ مساحتها نحو 20 كم، بالإضافة إلي تكبيد المليشيا الحوثية خسائر في العتاد والأفراد.

وأوضح المصدر إلي أن العملية جاءت في إطار العمليات العسكرية التي بدأتها المنطقة العسكرية الخامسة نهاية مارس الماضي، لتحرير مديرية عبس من قبضة المليشيا.

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