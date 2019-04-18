مجهولون يرسمون الصليب المعقوف بحجم كبير أمام مدبغة يهودية قديمة بغرب ألمانيا

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قام مجهولون برسم الصليب المعقوف بطول عدة أمتار على أرضية أحد شوارع بلدة بيلربيك في منطقة ويستفاليا غربي ألمانيا.

وقالت الشرطة اليوم الخميس، إن رسم الصليب الذي يرمز إلى الحقبة النازية تم أمام "المدبغة القديمة" بالبلدة، والتي تأسست قبل أكثر من مئة عام على يد أسرة بينديكس اليهودية.

وتشير اللوحات الموجودة على مدخل المبنى إلى تاريخه السابق.

وتعرض عدد كبير من أفراد العائلة للترحيل أو القتل خلال فترة المحرقة النازية.

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه تمت إزالة الصليب الذي كان بطول خمسة أمتار وعرض أربعة، مشيرًا إلى أن أمن الدولة يحقق في الواقعة.