ألمانيا والنرويج تدشنان أكبر مزرعة لطاقة الرياح في بحر البلطيق

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بدأ اليوم الثلاثاء، تشغيل أكبر محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح في بحر البلطيق، حيث تستطيع توفير كهرباء لأكثر من 400 ألف مسكن.

ويذكر أن محطة "أركونا" تضم 60 توربين رياح وتقع على بعد حوالي 35 كيلومتر من شمال شرق جزيرة "روجين" الألمانية.

ويذكر أن المحطة عبارة عن مشروع مشترك بين "إيون" الألمانية العملاقة للطاقة و"إيكوينور" النرويجية للطاقة، بتكلفة 2ر1 مليار يورو (3ر1 مليار دولار). وقد استغرق بناء المحطة 14 شهرا وبتكلفة أقل من التقديرات.

وتصل الطاقة الإنتاجية لمحطة "أركونا" إلى 385 ميجاوات وهي رابع مزرعة رياح على الساحل الألماني لبحر البلطيق.

حضرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الطاقة النرويجي "كيل بورج فرايبرج" حفل بدء تشغيل "أركونا".

وتستهدف ألمانيا الحصول على 65% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والوقود الحيوي بحلول 2030 و80% منها بحلول 2050. وتحصل ألمانيا حاليا على 38% من إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة حاليا.