وزيرا خارجية ألمانيا والبرازيل يأملان في التوصل لحل سلمي للوضع في فنزويلا

أعرب وزيرا خارجية ألمانيا والبرازيل اليوم الثلاثاء، عن أملهما في التوصل لحل سلمي للوضع في فنزويلا، بعدما صرح رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد، أنه التقى شخصيات عسكرية ضمن "المرحلة الأخيرة" من خطة الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وقال وزير الخارجية الإلماني هايكو ماس في برازيليا، عقب لقائه مع نظيره البرازيلي إرنستو أراوجو: "دعمنا لخوان جوايدو لم يتغير بأي شكل، إننا نراقب الوضع الحالي بشكل وثيق".

وأعرب أراوجو أيضا عن دعمه لجوايدو قائلا: "نعمل على دعم الديمقراطية والحرية في فنزويلا، ولهذا السبب فإننا ندعم الرئيس خوان جوايدو"، وفقا للترجمة الرسمية.

وأضاف: "من الممكن أن يعترف بعض ممثلي القوات المسلحة بخوان جوايدو. وبالتالي فإن البرازيل سوف تدعم هذا المشروع من التحول الديمقراطي".