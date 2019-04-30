رئيس الدولة بالجزائر يدعو للبحث عن حلول توافقية تلبي مطالب الشعب

دعا رئيس الدولة في الجزائر عبد القادر بن صالح اليوم الثلاثاء، إلى "خلق أجواء التفاهم وإشراك كل القوى الحية للأمة بحثا عن الحلول التوافقية بما يستجيب لإرادة الشعب السيد وتلبية لمطالبه المشروعة في حياة كريمة، وتطلعاته الحاسمة في إحداث تغيير جذري على نظام الحكم ممارسات ورجالا".

وقال بن صالح، في رسالة له عشية الاحتفال بعيد العمال العالمي: "هذا الظرف العصيب الذي تمر به بلادنا يستوجب منا جميعا أن نكون على موعد مع التاريخ، فنضع خلافاتنا جانبا ونُصوب جهودنا إلى ما يوحد إراداتنا في الحفاظ على مقومات أمتنا ومكتسبات دولتنا التي جاءت ثمرة تضحيات أجيال بكاملها".

وأضاف: "الوطن يبنيه الجميع مع الجميع، لا إقصاء فيه ولا تهميش، ولا انتقائية ولا تصفية حسابات، وهي قيم كفيلة بفرز الخيرين من المفسدين ممن عرضوا ويعرضون مصالح البلاد العليا للخطر".

ووصف بن صالح، الحراك الشعبي الذي يطالب برحيله هو وكل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة بـ" الهبة الشعبية المباركة" و"انتفاضة شدت إليها أنظار العالم".

وتابع: "الجزائر اليوم في حاجة لهبة وطنية لرفع تحدي التنمية المستدامة وخلق الثروة وتحريك الاقتصاد بما يعود على شعبنا بالرخاء والرفاه، ويساهم في توفير المزيد من مناصب الشغل، ويفتح آمالا عريضة لشبابنا في مستقبل واعد".