محكمة بموسكو تقضي بسجن رجل مزق لوحة شهيرة من القرن الـ19

قضت محكمة في موسكو بسجن رجل، بسبب إلحاقه أضرار جسيمة بلوحة ذات شهرة عالمية، من أعمال الفنان الروسي الراحل إيليا ريبين.

ونقلت وكالات روسية عن قاضي المحكمة قوله اليوم الثلاثاء، في العاصمة الروسية، إنه يتعين على الرجل الذهاب إلى معسكر عقابي لمدة عامين ونصف تقريبا. وقد قضى الرجل البالغ من العمر 37 عاما، فترة من العقوبة بالفعل، أثناء احتجازه قبل المحاكمة.

وكانت القضية تصدرت عناوين الصحف الدولية في العام الماضي. وكان الرجل قد زار حينها معرض تريتياكوف الشهير، وهجم على اللوحة الشهيرة التي تجسد القيصر إيفان الرهيب وتعود إلى القرن التاسع عشر.

وكسر الرجل الزجاج الواقي للوحة ومزق قماشها إلى ثلاث قطع. وعن الدافع وراء قيامه بذلك، قال الرجل في ذلك الوقت أنه اعتبر أن تمثيل الحقائق على اللوحات هو أمر غير موثوق.

ويشار إلى أن اللوحة الزيتية التي تعود إلى عام 1885، تعد واحدة من أهم الأعمال الفنية الخاصة بالمعرض.