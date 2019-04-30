المغنية الأمريكية «بينك»: كنت أكره جسدي منذ أن كنت في الـ17

كشفت المغنية الإمريكية الشهيرة، بينك، أنها كانت تكره جسدها منذ أن كانت في السابعة عشرة من عمرها، بسبب تعرضها للاجهاض في هذا السن.

وكانت بينك أصدرت أحدث ألبوماتها الغنائية، "هيرتس تو بي هيومان"، يوم الجمعة الماضي، حيث تضمن الالبوم أغنية تقول فيها إنها "تكره" جسدها منذ أن كانت في السابعة عشرة من عمرها.

وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الالكتروني المعني بأخبار المشاهير، بأن بينك كشفت عن أن كلمات الاغنية كانت مستوحاة من وقت صعب مرت به في حياتها، عندما تعرضت للإجهاض الذي تسبب في كرهها لجسدها، لانها شعرت وقتها بأن جسدها "محطم".

يذكر أن بينك /39 عاما/ متزوجة منذ عام 2006 من متسابق الدراجات النارية، كاري هارت /43 عاما/، ولديها منه طفلان، هما "ويلو" /سبعة أعوام/ وجيمسون /عامان/.