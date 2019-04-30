نيويورك تايمز: إدارة ترامب تسعى لإدراج الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى إصدار أمر لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين وصفتهم بـ"المطلعين" القول إن البيت الأبيض أمر وكالة الأمن القومي والمسئولين الدبلوماسيين لإيجاد سبيل لفرض عقوبات على جماعة الإخوان بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى واشنطن في التاسع من أبريل الماضي.



وتابعت الصحيفة أنه "في لقاء خاص بين ترامب والسيسي، بعيدا عن الصحفيين والمراسلين، دعا السيسي نظيره الأمريكي لانضمام واشنطن إلى مصر في تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، وهو ما لقى صدى لدى ترامب الذي أجاب قائلا إن تلك الخطوة ستكون منطقية".



وأوضحت مصادر الصحيفة أن الاقتراح أثار جدلاً حاداً داخل الإدارة الأمريكية، بما في ذلك اجتماع رفيع المستوى لواضعي السياسات من مختلف الإدارات عقده الأسبوع الماضي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.



وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الأفكار البديلة التي طُرحت في الاجتماع الأسبوع الماضي هي محاولة تحديد واستهداف جماعة مرتبطة بالإرهاب تربطها صلات بجماعة الإخوان المسلمين لم يتم إدراجها على قائمة الإرهاب بعد.



بدورها؛ أقرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز بأن الإدارة تعمل على إدراج الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، قائلة في بيان: "الرئيس تشاور مع فريق الأمن القومي وزعماء في المنطقة (الشرق الأوسط) يشاركونه المخاوف (بشأن الإخوان)، وعملية الإدراج تسير في مسارها عبر الأطر الداخلية".



وتقضي تلك الخطوة بفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات تتعلق بالسفر واسعة النطاق على الشركات والأشخاص التي تتعامل مع الإخوان المسلمين.



ونقلت الصحيفة عن مسئولين (لم تسمهم) القول إن الفكرة لاقت ترحيبا لدى مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو، إلا أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وموظفى الأمن القومي ومحامى الحكومة والمسؤولون الدبلوماسيون عبروا عن اعتراضات قانونية وسياسية، وكانوا يتدافعون لإيجاد خطوة محدودة ترضي البيت الأبيض.



وأشارت الصحيفة إلى أنه من الناحية القانونية، اعتبر المسئولون أن معايير الإدراج على قائمة الإرهاب لا تتناسب مع الإخوان المسلمين، حيث إن العديد من الأحزاب السياسية في دول مثل تونس والأردن تعتبر نفسها ممثلة لجماعة الإخوان أو تربطها بها صلات، ولكنها تتجنب التطرف العنيف.



وعلى الصعيد السياسي؛ أشارت الصحيفة إلى أن تلك الخطوة قد يكون لها عواقب وخيمة منها توتر العلاقات مع تركيا والتي يعد رئيسها، رجب طيب أردوغان، داعما قويا لجماعة الإخوان، كما أنه من غير الواضح ما هي العواقب التي ستترتب على الأمريكيين والمنظمات الإنسانية الأمريكية التي لها صلات بالجماعة.