الجيش اليمني: مقتل 40 حوثيا وإصابة 20 اخرين في معارك جنوب البلاد

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أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، مساء اليوم الاثنين، مقتل وإصابة 60 عنصرا من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وقال موقع الجيش اليمني "سبتمر نت"، "إن مواجهات اندلعت بين الطرفين أثناء إفشال قوات الجيش الوطني محاولة تسلل لعناصر من المليشيا باتجاه مواقع الجيش في قرى "هجار"، و"شليل"، و"بيت الشراجي"، شمالي مديرية قعطبة".

وأوضح الموقع أن "المواجهات أسفرت عن مقتل 40 من عناصر المليشيا الحوثية، وجرح 20 آخرين".

وأشار الموقع إلى أن المواجهات تزامنت مع قصف مدفعية الجيش على تعزيزات للحوثيين، في منطقة "حبيل السماعي" في جبهة حمك غربي المديرية ذاتها "مما أسفر عن تدمير دوريتين تابعين للمليشيا، ومصرع من كان على متنها".

وبحسب موقع الجيش فقد استهدفت أيضا مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية تعزيزات لمليشيا الحوثي ، في نقيل الخشبة، وأطراف قرية "شليل"، وجبل العود، شمالي وغرب مديرية قعطبة.

وذكر الموقع أن الغارات أسفرت عن تدمير شاحنة محملة الأسلحة والذخيرة المتنوعة، وثلاثة دوريات تابعة للمليشيا.

ولم يصدر الحوثيون تعليقا حول هذه الخسائر حتى الان.

وتشهد عدد من المواقع في محافظة الضالع معارك بين الطرفين، فيما تتقاسم قوات الجيش الحكومي ومسلحي الحوثيين السيطرة على المحافظة الجنوبية وهي البوابة المؤدية إلى مدينة عدن، مقر الحكومة والعاصمة المؤقتة للبلاد.