تعيين فريق عمل جديد في مجلة نسائية للفاتيكان بعد استقالة إدارتها

بعد استقالة إدارتها، عينت مجلة "دون تشيزا موندو" النسائية التابعة للفاتيكان فريق عمل جديد.

وأفاد الفاتيكان اليوم الثلاثاء بأن هيئة التحرير الجديدة للمجلة تشمل 14 امرأة ، وسوف تتولى تنسيق عملها الصحفية الإيطالية ريتا بينسي.

وينبغي إصدار المجلة في مايو ، ولكن لم يتضح بعد ما سيحدث بعد ذلك.

وكانت مؤسسة المجلة لوسيتا سكارافيا قد أعلنت استقالتها منذ شهر في خطاب مفتوح للبابا فرنسيس . وكان السبب الذي تم إعلانه هو "مناخ من عدم الثقة" و"السيطرة المباشرة" من جانب الرجال.

يشار إلى أن دون تشيزا موندو هي جزء من صحيفة الفاتيكان "لوسيرفاتوري رومانو" ، وأنها قامت بتغطية لقضية التحرش الجنسي بالراهبات.

وكتبت بينسي إنها والمحررين حصلوا على تأكيد بـ"الحرية الكاملة" ، مضيفة أنها أولا وأخيرا صحفية ، وترغب في منح النساء صوت في الكنيسة.

وواجه البابا فرنسيس انتقادا متزايدا لعدم كفاية ما اتخذته الكنيسة من إجراءات إزاء التحرش بالأطفال والاعتداء على راهبات من جانب القساوسة.