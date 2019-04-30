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تعيين فريق عمل جديد في مجلة نسائية للفاتيكان بعد استقالة إدارتها

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 6:01 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 6:01 م

بعد استقالة إدارتها، عينت مجلة "دون تشيزا موندو" النسائية التابعة للفاتيكان فريق عمل جديد.

وأفاد الفاتيكان اليوم الثلاثاء بأن هيئة التحرير الجديدة للمجلة تشمل 14 امرأة ، وسوف تتولى تنسيق عملها الصحفية الإيطالية ريتا بينسي.

وينبغي إصدار المجلة في مايو ، ولكن لم يتضح بعد ما سيحدث بعد ذلك.

وكانت مؤسسة المجلة لوسيتا سكارافيا قد أعلنت استقالتها منذ شهر في خطاب مفتوح للبابا فرنسيس . وكان السبب الذي تم إعلانه هو "مناخ من عدم الثقة" و"السيطرة المباشرة" من جانب الرجال.

يشار إلى أن دون تشيزا موندو هي جزء من صحيفة الفاتيكان "لوسيرفاتوري رومانو" ، وأنها قامت بتغطية لقضية التحرش الجنسي بالراهبات.

وكتبت بينسي إنها والمحررين حصلوا على تأكيد بـ"الحرية الكاملة" ، مضيفة أنها أولا وأخيرا صحفية ، وترغب في منح النساء صوت في الكنيسة.

وواجه البابا فرنسيس انتقادا متزايدا لعدم كفاية ما اتخذته الكنيسة من إجراءات إزاء التحرش بالأطفال والاعتداء على راهبات من جانب القساوسة.

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