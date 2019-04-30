وزير الخارجية اليمني يحمل الحوثيين مسؤولية الحرب في بلاده

حمل خالد اليماني، وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء اليوم الاثنين، مسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين "مسؤولية الحرب في اليمن، التي أنتجت أسوأ كارثة إنسانية في العالم".

جاء ذلك خلال لقاء اليماني، بالمتحدث الرسمي لشؤون السياسة الخارجية بالكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بالبرلمان الألماني، نيلس شميد، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وقال اليماني، إن اتفاق ستوكهولم كان يشكل بارقة أمل للخروج من نفق الحرب وصولا إلى تأسيس سلام دائم وشامل في اليمن، مشيراً إلى "أن الحوثيين لم يقوموا بتنفيذ التزاماتهم".

وأكد اليماني، أن تحقيق السلام يعد أولى أولويات الحكومة بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وأن يد السلام ستظل ممدودة لإنهاء هذه الحرب.

من جانبه، أكد شميد دعم بلاده للعملية السياسية في اليمن، كما أكد رغبتها في المساهمة بتحقيق السلام في اليمن.

ورحب شميد باستئناف البرلمان عقد جلساته وانتخاب هيئة جديدة لرئاسة مجلس النواب، معتبرا ذلك خطوة هامة في طريق تحقيق السلام.