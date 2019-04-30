كندا تغلق أبوابها في وجه رئيس كتالونيا السابق

منعت السلطات الكندية رئيس إقليم كتالونيا السابق كارلس بودجدمون، من دخول البلاد بعد أن كان من المقرر أن يشارك في جولة للحديث عن استفتاء عام 2017 في الإقليم، الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" أن بودجدمون حصل على تأشيرة السفر الإلكترونية التي تتيح للمواطنين الأوروبيين دخول كندا بكل سهولة، وقبل وقت قصير من مغادرته إلى البلاد، أعلمته السلطات الكندية أنها ألغت إذن الدخول.

وكان من المقرر أن يلقي بودجدمون عدة محاضرات ويعقد عدة لقاءات مع سياسيين كنديين ومن كيبيك، وفق برنامج أعدته مؤسسة "سان جان باتيست" ذات التوجه الاستقلالي في كيبيك.. فيما منعت السلطات الانتخابية الإسبانية بودجدمون من الترشح للانتخابات الأوروبية، التي ستُجرى في 26 مايو المقبل، وذلك حسبما أعلن حزبه الاستقلالي "معا من أجل كتالونيا".