رئيس الحكومة العراقية: زعيم داعش «منعزل في مكان قاس»

ذكرت الحكومة العراقية أن الفيديو الأخير الذي ظهر فيه زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، دليل على مدى انعزاله اليوم.

وقال رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء عقب لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، إن حقيقة إقامة البغدادي الآن "منعزلا" في مكان قاس يدل على أن تنظيم داعش "كُسر".

ومن جانبها، قالت ميركل إن "لا أحد يفترض اختفاء تنظيم داعش عقب الهزيمة العسكرية له في العراق وسورية"، مضيفة أن الفيديو يبين صحة هذا التقييم.

وظهر يوم الاثنين الماضي فيديو يظهر فيه زعيم التنظيم لأول مرة منذ 5 أعوام.

وأشار البغدادي في الفيديو إلى أحداث راهنة، ما ينم عن تسجيل الفيديو قبل فترة قصيرة.

وكان آخر ظهور للبغدادي في فيديو نُشر في يوليو عام 2014، حينما كان تنظيم داعش يسيطر على مدينة الموصل العراقية.

وتحدثت ميركل مع عبد المهدي عن أطفال مقاتلي داعش الألمان في العراق، وقالت إنه يتعين الحديث عن مصير هؤلاء الأطفال كل حالة على حدة.