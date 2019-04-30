الثلاثاء 30 أبريل 2019 6:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يكون محمد صلاح هدافا للدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

النتـائـج تصويت

السفارة الروسية في فنزويلا: خبراؤنا لن يتدخلوا في أحداث كاراكاس

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 5:54 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 5:54 م

أعلنت السفارة الروسية في كاراكاس، أن الخبراء الروس في فنزويلا لن يتدخلوا بأي شكل من الأشكال في الأحداث الجارية في العاصمة الفنزويلية.

وقالت السفارة - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، "لن نتدخل، والخبراء الروس في فنزويلا ليسوا عسكريين".

وأشارت إلى أن الخبراء يقدمون المساعدة لفنزويلا في إطار التعاون العسكري التقني، وتدريب الكوادر الفنزويلية على استخدام وصيانة المعدات الروسية.

وجاء تعليق السفارة الروسية إثر دعوة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، في وقت سابق اليوم، الجيش "لانتفاض مسلح" على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك