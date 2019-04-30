السفارة الروسية في فنزويلا: خبراؤنا لن يتدخلوا في أحداث كاراكاس

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أعلنت السفارة الروسية في كاراكاس، أن الخبراء الروس في فنزويلا لن يتدخلوا بأي شكل من الأشكال في الأحداث الجارية في العاصمة الفنزويلية.

وقالت السفارة - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، "لن نتدخل، والخبراء الروس في فنزويلا ليسوا عسكريين".

وأشارت إلى أن الخبراء يقدمون المساعدة لفنزويلا في إطار التعاون العسكري التقني، وتدريب الكوادر الفنزويلية على استخدام وصيانة المعدات الروسية.

وجاء تعليق السفارة الروسية إثر دعوة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، في وقت سابق اليوم، الجيش "لانتفاض مسلح" على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.