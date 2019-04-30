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مجلة بريطانية تمنح سفير أفغانستان بلندن جائزة دبلوماسي العام

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 3:51 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 3:51 م

أعلنت سفارة أفغانستان في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، حصول السفير الأفغاني في لندن سيد طيب جواد على جائزة (دبلوماسي العام) من قبل مجلة (الدبلوماسي) البريطانية.

وذكرت قناة (طلوع) الأفغانية، أن زوجة جواد هي التي استملت الجائزة نيابة عنه، مشيرة إلى أنه يأسف لعدم حضوره هذا الاحتفال واستلام الجائزة بنفسه.

وكان جواد قد شغل في السابق منصب السفير الأفغاني لدى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك.

يشار إلى أن مجلة "الدبلوماسي" البريطانية تعلن عن جائزة سنوية في لندن كل عام .. حيث يتم منحها للدبلوماسيين والسفراء من آسيا والمحيط الهادئ في بريطانيا للإشادة بإنجازاتهم في مجال عملهم.


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