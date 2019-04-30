الكرملين: جوازات السفر الروسية تمنح سكان إقليم دونباس حرية التنقل

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، أن حصول سكان إقليم "دونباس" على جواز السفر الروسي يمنحهم حرية التنقل في أماكن أخرى بخلاف روسيا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن بيسكوف قوله، اليوم الثلاثاء، أنه بحصول سكان إقليم "دونباس" على جوازات سفر روسية، سوف يحصلون على المستندات التي يتم التعرف عليها ليس فقط في روسيا وإنما في أماكن أخرى.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع على مرسوم يقضي بتسهيل قوانين الحصول على الجنسية الروسية لسكان بعض المناطق في جنوب شرق أوكرانيا".

وأوضح أن الأفراد المقيمين بشكل دائم في بعض مناطق منطقتي "دونباس" و"لوهانسك" الأوكرانتين لديهم الحق في تقديم طلبات للحصول على الجنسية الروسية بموجب إجراء مبسط.