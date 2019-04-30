ريك سالمون زوج باميلا أندرسون السابق يرغب في الحصول على «فرصة ثالثة»

ذكرت تقارير أن ريك سالمون، الزوج السابق للممثلة الامريكية ونجمة مجلة "بلاي بوي" الشهيرة، باميلا أندرسون، يرغب في عودتهما سويا.

وكانت باميلا البالغة من العمر 51 عاما - التي اشتهرت بتقديم دور البطولة في مسلسل الإثارة والحركة الامريكي "باي ووتش" - تزوجت من ريك البالغ 50 عاما مرتين، أحداهما من عام 2007 وحتى عام 2008، والأخرى من عام 2014 وحتى عام 2015.

وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، بأنه على الرغم من فشل حياتهما الزوجية، إلا أن ريك يأمل في أن يحصل على فرصة ثالثة مع حبيبته.

ونقل الموقع الالكتروني عن مصادر القول إن أبني باميلا - براندون البالغ 22 عاما، ودايلان البالغ 21 عاما - اللتان أنجبتهما من زوجها الأول، الموسيقي الأمريكي تومي لي البالغ من العمر 56 عاما - حريصان على أن تعود المياه إلى مجاريها بين والدتهما وريك، الذي يتردد أنه ما زال يحبها.

وعلى الرغم من مرور 4 أعوام على انفصال باميلا وريك، إلا أنها "منفتحة" حاليا على فكرة الصلح بينهما، بعد أن تجاوز ريك - نجم لعبة البوكر - "مشاكل الإدمان".