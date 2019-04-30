ارتفاع عجز الميزانية في جنوب إفريقيا عن تقديرات الحكومة

جاء عجز الميزانية في جنوب إفريقيا خلال العام المالي الماضي أكثر من التقديرات الحكومية.

وذكرت الخزانة العامة الجنوب إفريقية في نشرتها الشهرية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي العجز في الميزانية خلال العام المالي المنتهي يوم 31 مارس الماضي بلغ 9ر232 مليار راند (3ر16 مليار دولار) وهو ما يتجاوز التقديرات الحكومية المنشورة في فبراير الماضي التي كانت 5ر224 مليار راند للميزانية الرئيسية و2ر210 مليار راند للميزانية المجمعة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الميزانية المجمعة تتضمن إطار عمل الميزانية الرئيسية إلى جانب الإنفاق الممول ذاتيا لحكومات الأقاليم وصناديق التأمين الاجتماعي والهيئات العامة.

كانت إدارة الضرائب الجنوب إفريقية قد ذكرت في أول أبريل الحالي أن حصيلتها لم تصل إلى المستهدف خلال العام المالي الماضي.

يذكر أن معدل العجز في ميزانية جنوب إفريقيا وصل خلال العام الماضي إلى 2ر4% من إجمالي الناتج المحلي. ومن المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي أيضا أقل من تقديرات الحكومة بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء في مناطق واسعة من البلاد.