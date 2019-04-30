الرئيس الإيراني رافضا العقوبات الأمريكية: لن نسمح بـ«تصفير» صادرات النفط

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، رفضه مجددا لسياسة العقوبات التي تتبعها الولايات المتحدة ضد طهران، مشددًا على أن بلاده لن تسمح بما وصفه بـ"تصفير" صادرات نفطها.

وقال روحاني، خلال المهرجان الوطني الـ30 لتكريم العمال النموذجيين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية، إننا "اليوم نتعرض لحظر ظالم وغير قانوني من جانب الولايات المتحدة حيث أن الضغوط موجهة بصورة مباشرة لشعبنا خاصة العمال وبصورة عامة الشرائح المتوسطة والضعيفة".

وأضاف أن الهدف الأول الذي يصبو إليه الأمريكيون من وراء الحظر الظالم الأخير هو خفض عوائدنا من العملة الصعبة إذ أن أحد مصادرنا الكبيرة للعملة الصعبة هو بيع النفط والمكثفات الغازية وبعض الصناعات المتعلقة بإنتاج النفط.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن السبيل لتحقيق ذلك هو زيادة الإنتاج وتطويره والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وبالتالي زيادة الصادرات وخفض الواردات مما يوفر المزيد من العملة الصعبة للبلاد وبالتالي يعزز قيمة العملة الوطنية.

وكانت واشنطن قد أعلنت الأسبوع الماضي إنهاء الإعفاءات الممنوحة لتركيا وإيطاليا واليونان والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان من العقوبات المفروضة على من يستورد النفط الإيراني بحلول مايو المقبل.