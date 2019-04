ترامب يندد بموقف الدول الأوروبية بشأن مقاتلي داعش المعتقلين في سوريا

ندد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بموقف الدول الأوروبية بشأن مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي المعتقلين في سوريا.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء الثلاثا، «لدينا 1800 سجين من داعش أخذوا رهائن في معاركنا الأخيرة لتدمير الخلافة بالكامل في سوريا».

وأضاف أنه جار اتخاذ القرارات بشأن ما يجب القيام به مع هؤلاء السجناء الذي وصفهم بالخطرين، منددًا بعدم تقديم الدول الأوروبية يد العون في هذا الأمر على الإطلاق، بحسب تعبيره.

وأوضح: «الدول الأوروبية لا تساعد على الإطلاق، رغم أن ما تم فعله كان من أجل مصلحتهم بالأكثر»، مشيرًا إلى رفض الأوروبيين استعادة السجناء من بلدانهم المحددة.

We have 1,800 ISIS Prisoners taken hostage in our final battles to destroy 100% of the Caliphate in Syria. Decisions are now being made as to what to do with these dangerous prisoners....