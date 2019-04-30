حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري يبدأ جلسة انتخاب أمينه العام الجديد

عقدت، اليوم الثلاثاء، اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري "الأفلان" اجتماعها الثاني لانتخاب أمين عام جديد للحزب، الذي يعد أكبر أحزاب الجزائر.

وتقدم للترشح لمنصب الأمين العام، في هذا الاجتماع الذي تم عقده في جلسة مغلقة على ممثلي وسائل الإعلام 11 مترشحا هم: جمال بن حمودة وقرشي أحمد وحسين خلدون وعلي صديقي ومحمد جلاب والسعيد بوحجة ومصطفى معزوزي وعبد الحميد سي عفيف والسعيد بدعيدة ومحمد جميعي وأبو الفضل بعجي.

وحدد الحزب جملة من الشروط الواجب توفرها في المترشح لمنصب الأمين العام كالنزاهة والكفاءة والأقدمية (10 سنوات على الاقل)، حسب ما ينص عليها القانون الأساسي للحزب والخاص بالترشح للهيئات القيادية.

ومن بين الإجراءات المتخذة في سير العملية الانتخابية الخاصة بالأمين العام ضرورة اعتماد نظام الدورين في حال عدم حصول أي مترشح على ( 50% زائد واحد)، وترجيح المترشح الأصغر سنا في حال تساوي الأصوات وكذا اعتماد مكتبين (صندوقين) للتصويت حسب الترتيب الأبجدي للولايات مع ضرورة الالتزام التام بالحياد والحرص الشديد على شفافية الانتخاب ونزاهتها.

كما يحق لكل مترشح لمنصب الأمانة العامة للحزب تعيين ممثل عنه لمتابعة ومراقبة عملية التصويت والفرز علما بأن العملية الانتخابية يشرف عليها محضر قضائي الذي يعلن عن النتائج النهائية ويدونها في محضر خاص بالدورة.

وكان الاجتماع الأول للجنة الذي عقد الثلاثاء الماضي قد شهد خلافات وتلاسن حاد بين الأعضاء الذين رفضوا بشكل قاطع كل الوجوه القديمة المرفوضة شعبيا، داعين إلى الاستجابة مطالب الشعب في تجديد الحزب بانتخاب من هو أهل لإعادة الحزب إلى الطريق الصحيح.