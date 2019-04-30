قيادي عراقي: ظهور زعيم داعش مخطط من الاستخبارات العالمية

أكد القيادي في التيار الصدري بالعراق حاكم الزاملي اليوم الثلاثاء، أن سبب ظهور زعيم تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) أبو بكر البغدادي يعود إلى محاولة الوكالات الاستخبارية العالمية التلويح بالإرهاب لتمرير مخططاتها الاستخبارية.

وقال الزاملي ، في تصريح على موقعه إن "الظهور الأخير للإرهابي أبو بكر البغدادي وهو يوجه خطابه لمجموعة من تابعيه وولاته تم تحت رعاية ودراية الوكالات الاستخبارية العالمية"، مبيناً أنه يحاول إرسال رسائل اطمئنان لمن تبقى من أتباعه بعد هزائمه في العراق وسوريا.

وأضاف الزاملي أن "الإرهابي البغدادي يحاول إثبات وجوده من خلال استذكار بطولات قتلاه وتبنيه لتفجيرات سيرلانكا وأحداث ليبيا وتأسيس الولايات في مالي وغيرها من الدول"، لافتاً إلى أن خطابهتم بحريه تامة بعد أن تضاربت الأخبار عن مقتله.

واستبعد الزاملي "إمكانية استمالة بعض العراقيين لتشكيل خلايا أو حواضن جديدة، فضلاً عن استحالة رعايتهم أو إيوائهم أو إبداء المساعدة لهم"، عازياً ذلك إلى "مرارة الحرب والتهجير والقتل والدمار ونهب الأموال وسرقة الآثار وسبي النساء في المناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش الإرهابية".

ودعا القيادي في التيار الصدري الحكومة العراقية إلى "مسك الحدود مع سورية بشكل جيد وملاحقة الخلايا الارهابية في المناطق التي يختبئ بها الدواعش"، لافتاً إلى أهمية إعادة النازحين والمشردين وإعادة الإعمار وتقديم الخدمات.

وأكد على "إنهاء البطالة وعدم ترك الشباب كمشاريع استثمار من قبل الإرهابيين واستغلال عوزهم وفقرهم"، منوهاً إلى ضرورة إعادة النظر بالمنظومة الأمنية والعسكرية من خلال التقييم الدقيق للقادة.

كان تنظيم داعش المتطرف نشر أمس شريط فيديو يظهر فيه زعيمه أبو بكر البغدادي ، وهو الأول منذ شريط فيديو صدر عام 2014 بعد أيام قليلة من إعلان "الخلافة" المزعومة في العراق وسوريا.

ولا يزال مكان تواجد البغدادي مجهولاً.

يشار إلى أن تنظيم داعش فقد الأراضي التي كان يسيطر عليها في كل من سوريا والعراق.