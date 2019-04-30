بولتون: يجب على الجيش الفنزويلي دعم المؤسسات الشرعية

حث مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون القوات المسلحة في فنزويلا على "الوقوف" إلى جانب الجمعية الوطنية (البرلمان) وحماية دستور البلاد والشعب الفنزويلي.

وقال بولتون في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" ، إنه يتعين على الجيش الفنزويلي أن يقف إلى جانب "المؤسسات الشرعية ضد اغتصاب للديمقراطية".

ومن جانبه ذكر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدة له أيضا على موقع تويتر ردا على التطورات المتلاحقة في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، أن الحكومة الأمريكية تدعم تمامًا الشعب الفنزويلي في سعيه إلى الحرية والديمقراطية.

وأضاف بومبيو معلقاَ على إعلان الرئيس المؤقت خوان جوايدو ،الذي نصب نفسه رئيسا لفنزويلا، عن بدء عملية الحرية "الديمقراطية لا يمكن أن تهزم".