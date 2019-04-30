إصابات خلال مظاهرات احتجاجية في هندوراس

أصيب ما لا يقل عن 5 أشخاص خلال المظاهرات، التي تشهدها "تيجوسيجالبا" عاصمة هندوراس، احتجاجا على إصلاح التعليم والرعاية الصحية في البلاد.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الأطباء والمعلمين والطلاب وأنصار المعارضة المشاركين في الاحتجاجات، أضرموا النيران في عدة مبان، ما تسبب بأضرار في 3 أبنية تعتبر من معالم التراث الثقافي، وجرى لذلك إجلاء أكثر من 250 شخصا.

ومن جهتها، قالت مصادر إعلامية إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والمياه لتفريق المتظاهرين، مشيرة إلى أن محتجين ملثمين قاموا بتحطيم واجهات المحلات التجارية والمطاعم.

يُذكر أن البرلمان في هندوراس صادق، في وقت سابق، على مشاريع قوانين تتعلق بإصلاح منظومتي التعليم والرعاية الصحية، ما أثار مخاوف العاملين في هذين القطاعين من عمليات تسريح جماعية.