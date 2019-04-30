ميركل تبدي تشككها الشديد حيال تطبيق ضريبة الكربون

أبدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل تشككها الشديد حيال تطبيق ضريبة الكربون.

ويعتمد فرض مثل هذه الضريبة على محتوى الكربون في الوقود.

وخلال حوار مع مواطنين، قالت ميركل في مدينة شفيت بولاية براندنبورج مساء اليوم الثلاثاء إن هذه الضريبة سيتم إضافتها ببساطة على سعر الوقود.

ورأت ميركل أنه من أجل تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فإنه يتعين إما التعامل مع كل قطاع على حدة وإقرار التدابير المناسبة حسب القانون التنظيمي، أو بيع شهادات، كما هو الحال في قطاع الصناعة، ومن ثم وضع سعر لطن ثاني أكسيد الكربون.

وأعربت ميركل عن اعتقادها بأنه ينبغي عدم الإثقال على الناس في موضوع حماية المناخ بقدر المستطاع، وقالت إن هذه الحماية لن تتم عبر الضرائب، ورأت أنه يجب التفكير في رفع العبء عن كاهل السكان كثيري الاستخدام للسيارة.

وقالت ميركل إن الأفكار الموجودة في حزبها المسيحي الديمقراطي عن حماية المناخ لا تزال أفكارا أولية ولفتت إلى أن الحزب لا يزال في بداية النقاش وطالبت بإشراك الشعب في مثل هذا النقاش.

تجدر الإشارة إلى وجود خلاف بين أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا وهي حزب ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي، حول الطريقة الأفضل لإعادة ألمانيا مرة أخرى إلى المسار في حماية المناخ وذلك في ظل إخفاق ألمانيا في الوقت الراهن تحقيق أهداف وطنية وأوروبية تتعلق بهذا الملف.

وتؤيد وزيرة البيئة سفنيا شولتسه (من الحزب الاشتراكي) فرض ضريبة الكربون، المفترض أن يعود دخلها على المواطنين مرة أخرى، ولا توجد تفاصيل بعد عن هذه الخطوة ويجري العمل على إعداد خطة بهذا الشأن.

كما تسعى شولتسه إلى ترسيخ الأهداف الخاصة بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي كان الائتلاف الكبير السابق قد اتفق عليها، في قانون لحماية المناخ لقطاعات بعينها.

وفي المقابل، يرفض التحالف المسيحي (حزب ميركل والحزب البافاري) الإجراءين اللذين تسعى شولتسه لتطبيقهما.