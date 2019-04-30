امريكا تقبض على أحد قدامى المحاربين للتخطيط لهجوم انتقاما للاعتداء على مسجدين في نيوزيلندا

أعلنت السلطات الاتحادية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه تم إلقاء القبض على أحد قدامى المحاربين، حيث كان يخطط لشن هجوم واسع بهدف إسقاط أكبر عدد من الضحايا في ولاية كاليفورنيا.

وذكرت السلطات أن هذا المحارب كان يعتزم شن هذا الهجوم حسبما زعم انتقاما للهجوم الإرهابي الأخير على مسجدين في نيوزيلندا.

وألقي القبض على المشتبه به الأسبوع الماضي. وقد خدم هذا المحارب البالغ من العمر 26 عامًا في صفوف القوات الأمريكية بأفغانستان. وقد نشر مؤخرًا مقاطع فيديو على الإنترنت أعلن فيها اعتناقه للاسلام بشكل متطرف ، بما في ذلك إيمانه بالعنف.

ومن بين الأجهزة التي كان يخطط لاستخدامها في استهداف تجمع سياسي في كاليفورنيا بنهاية الأسبوع الماضي كانت أجهزة خاملة. وقد تم تسليم الأجهزة إلى المشتبه به من جانب ضابط سري بوكالة انفاذ القانون بعد أن علمت السلطات بنواياه.

وقال بول ديلاكورت مدير مكتب التحقيقات الاتحادي في بيان "لم يتعرض الجمهور لخطر في أي وقت من الأوقات".

ويواجه المشتبه به اتهاما بتقديم وبمحاولة تقديم الدعم المادي للإرهابيين.

وفقًا للسلطات الاتحادية، فإن المشتبه به كان يمتلك بندقية هجومية. وقد أشار هذا المحارب في اتصالاته مع ضباط سريين وفي مقاطع الفيديو الخاصة به، إلى تفجير ماراثون بوسطن عام 2013 وكذلك حادث إطلاق النار الذي استهدف حشدا من الأشخاص في لاس فيجاس في عام 2017.

وذكرت السلطات أن المحارب أراد أن يصبح شهيدًا، و أنه اشار إلى أنه ربما يفكر في إعلان الولاء لتنظيم داعش.