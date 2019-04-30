ارتفاع معدلات التضخم في ألمانيا بنسبة 2% خلال أبريل

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن الألمانية اليوم الثلاثاء، أن معدلات التضخم في ألمانيا ارتفعت في أبريل الجاري بنسبة 2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
واستند المكتب إلى بيانات أولية وعزا ارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الطاقة والرحلات.
كانت معدلات التضخم ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 3ر1% في الشهر الماضي وبنسبة 5ر1% في فبراير الماضي.
وأوضح المكتب أن معدلات التضخم في أبريل ارتفعت بنسبة 1% مقارنة مارس الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار الطاقة المنزلية والوقود ارتفعت في الشهر الجاري بنسبة 6ر4% مقارنة بنفس الشهر من 2018، كما أفادت بيانات مكاتب الإحصاء في الولايات الألمانية بأن أسعار الرحلات في موسم عيد الفصح ارتفعت بشكل ملحوظ.