«لوفاتهانزا» الألمانية للطيران تجمد خطط توسع «يوروينجز» التابعة لها

أعلنت شركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا جروب" اليوم الثلاثاء، تجميد خطط توسيع شركة الطيران منخفض التكاليف التابعة لها "يورو وينجز" في ظل المشكلات التي تواجهها سوق الطيران الأوروبية.



وبحسب "لوفتهانزا" وهي أكبر شركة طيران في أوروبا فإن "يوروينجز" ستقدم خلال العام الحالي نفس عدد الرحلات والمدن التي تخدمها مثلما كان الحال خلال العام الماضي، في حين كانت الشركة تعتزم زيادة عدد رحلات شركة الطيران منخفض التكاليف بنسبة 2% خلال العام الحالي.



وكانت "يوروينجز" قد عانت في العام الماضي من مشكلات عديدة مع طياريها وتأخير وإلغاء العديد من الرحلات.



وفي الوقت نفسه أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تراجع الأرباح بأكثر من التقديرات، حيث يتوقع مسؤولو "لوفتهانزا" وصول إجمالي قيمة فاتورة الوقود خلال العام الحالي إلى 6.8 مليار يورو (7.6 مليار دولار).



يأتي ذلك في حين أعلنت "لوفتهانزا" اليوم ارتفاع خسائرها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 342 مليون يورو مقابل خسائر قدرها 39 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل خسائر السهم الواحد إلى 0.72 يورو مقابل 0.08 يورو في الربع الأول من العام الماضي.



وفي الوقت نفسه بلغت خسائر تشغيل الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي 344 مليون يورو مقابل أرباح تشغيل قدرها 52 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت خسائر التشغيل بعد حساب المتغيرات الموسمية 336 مليون يورو مقابل أرباح قدرها 52 مليون يورو خلال الفترة نفسها.



وأشارت الشركة إلى أن زيادة قيمة فاتورة الوقود خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 202 مليون يورو وتراجع إيراداتها في أوروبا كان من بين أسباب ارتفاع خسائرها.



وزاد إجمالي إيرادات "لوفتهانزا" خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3% سنويا إلى 7.89 مليار يورو مقابل 7.64 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



يأتي ذلك في حين أبقت الشركة على توقعاتها للعام الحالي ككل حيث ذكرت أنها تتوقع نمو إيراداتها بمعدل يدور حول 5% سنويا مع وصول هامش أرباح التشغيل بعد حساب المتغيرات الموسمية إلى ما بين 6.5 % و8%.