إيطاليا تدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا بأسرع وقت ممكن

دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا بأسرع وقت ممكن.

وقال كونتي، في تصريحات أدلى بها عقب لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في (تونس) العاصمة، ونقلتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن "إيطاليا تنظر بعناية شديدة إلى تونس كشريك متميز، وقد تناولنا وتقاسمنا التقييمات حول أكثر المواقف الحرجة في المنطقة، وعلى وجه الخصوص، ما يخص الملف الليبي، وندعو إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن".

وفي إطار بحث الملف الليبي، اتفق كونتي والسبسي في الرأي على أنه "لا يوجد خيار عسكري، بل إن هناك حلا سياسيا للأزمة"، وأشار كونتي إلى أن الحرب الأهلية من شأنها أن تولد المزيد من العنف، منوها بأن إيطاليا وتونس ستواصلان العمل لتعزيز التماسك بين جميع الشركاء الدوليين أيضا، لافتا إلى أن الفرصة الوحيدة المتاحة تكمن في التوصل إلى حل سياسي يوفر الاستقرار المستدام لليبيا.