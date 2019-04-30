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فيديو.. استقبال رئيس الحكومة الجزائري السابق في المحكمة بالقمح: شوف خيرات الجزائر

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 11:38 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 30 أبريل 2019 - 11:38 ص

عرضت قناة «النهار الجزائرية»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر استقبال مواطن جزائري لرئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيى، بمقر محكمة سيدي أمحمد في العاصمة، بالقمح.
وردد المواطن الجزائري هتافات مناهضة لرئيس الحكومة السابق، قائلًا: «شوف يا أويحيى خيرات الجزائر».
ووصل رئيس الحكومة الجزائري السابق، أحمد أويحيى، إلى مقر محكمة سيدي أمحمد؛ للإدلاء بأقواله أمام قاضي التحقيق في قضايا وتهم تتعلق بتبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة.
وشهد محيط منطقة المحكمة إجراءات أمنية مشددة، وتواجد ملحوظ لعدد من المتظاهرين الذين هتفوا ضد رئيس الحكومة السابق.


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