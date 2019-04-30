بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في فنزويلا

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي الوضع في فنزويلا، كما استعرض مجمل مباحثاته مع زعيم كوريا الشمالية ونتائج زيارته الأخيرة لبكين.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - إنه "تم خلال الاجتماع إيلاء الكثير من الاهتمام للوضع في فنزويلا".

وأضاف: "أطلع الرئيس الروسي أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي على مباحثاته مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون في فلاديفوستوك وعلى المباحثات المتعددة مع القادة الأجانب خلال زيارته الأخيرة إلى الصين على هامش منتدى الحزام والطريق".