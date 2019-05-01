ترامب يقاضي مصرف «دويتشه بنك» لمنعه من الكشف عن حساباته

أقام الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" دعوى قضائية ضد بنكي "دويتشه بنك" الألماني و"كابيتال وان فاينانشال كورب" الأمريكي لمنعهما من الاستجابة لطلب الكونجرس الكشف عن حسابات الرئيس الأمريكي المصرفية لديهما في إطار التحقيقات التي يجريها أعضاء الكونجرس من الحزب الديمقراطي عن التعاملات المالية للرئيس ترامب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر وصفته بالمطلع القول إن البنك الألماني بدأ بالفعل عملية تقديم الوثائق والمستندات الخاصة بالقروض التي حصل عليها "ترامب" أو بعض شركاته للمدعية العام لولاية نيويورك التي تجري التحقيقات، مشيرة إلى أن البنك لم يسلم حتى الآن أية أوراق تتعلق بسجلات العميل إلى لجان مجلس النواب وأنه سينتظر نتيجة الإجراءات القضائية بشأن الموضوع.

ويأتي ذلك في الوقت الذي انتقد فيه رئيسا لجنتين من لجان مجلس النواب من الحزب الديمقراطي الدعاوى القضائية التي أقامها الرئيس الأمريكي وقالا إنها "بلا أساس" ومحاولة "لعرقة السلطة الرقابية الدستورية للكونجرس".

وقالت "ماكسين ووترز" رئيسة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب و"أدام شيف" رئيس لجنة المخابرات في المجلس إن "الدعوى القضائية لا تستهدف النجاح وإنما تستهدف فقط تأخير المحاسبة لأطول وقت ممكن.. ترامب قال بالفعل إنه سيحارب ضد كل مذكرات الاستدعاء من جانب الكونجرس وأنه لا يحترم دور الكونجرس كسلطة من سلطات الحكم".

من ناحيتهم كتب محامو الرئيس الأمريكي في المذكرة التي قدموها إلى المحكمة الاتحادية في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية إن طلبات الاستدعاء التي يصدرها الكونجرس تستهدف التحرش بالرئيس دونالد ترامب من خلال التنقيب في كل عناصر تعاملاته المالية الشخصية وشركاته والمعلومات الخاصة للرئيس وعائلته والتحري عن أي مواد يمكن استخدامها للإضرار به سياسيا".