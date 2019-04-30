من هو إمبراطور اليابان المتنازل عن العرش؟

بدأت صباح اليوم الثلاثاء، مراسم تنازل الإمبراطور الياباني أكيهيتو عن العرش، بعد ثلاثين عامًا له في الحكم، ومن المقرر أن تُقام، غدًا الأربعاء، مراسم تنصيب ولي العهد، الأمير ناروهيتو، الابن الأكبر لأكيهيتو، إمبراطورًا جديدًا للبلاد.

وبذلك يصبح أكيهيتو، أول إمبراطور ياباني، يتخلى عن العرش خلال 200 عام السابقة، وترصد «الشروق» في هذا التقرير أبرز المعلومات عنه..

* وصل إلى العرش بعد وفاة والده الإمبراطور هيروهيتو، في يناير عام 1989، ليكون الإمبراطور رقم 125 لليابان، وكان عمره 55 عامًا.

* عندما كان وليا العهد، تخلى والده عن صفته الإمبراطورية التي تجعل منه "نصف الإله" أثناء احتلال اليابان.

* تزوج عام 1959 من ميتشيكو، ابنة أحد أثرياء اليابان، ولديه ثلاثة أبناء هم ولي العهد الأمير ناروهيتو والأمير أكيشينو والأميرة ساياكو.

* يُعد زواجه أول خروج عن التقاليد الإمبراطورية، وأصبح أول إمبراطور في تاريخ اليابان يتزوج من فتاة من عامة الناس.

* الإمبراطور يُعد رمزُا للدولة ووحدة الشعب، ولا يتمتع بأي صلاحيات فعلية، وتُعد مهمته الرئيسية هي التوقيع على المعاهدات والقوانين، واستقبال السفراء، وحضور الحفلات الرسمية، وتمثيل الدولة.

* عام 2009 أعلن القصر الإمبراطوري، عن إجراءات جديدة؛ للتخفيف من أعباء ومسؤوليات الإمبراطور، نظرا لتقدمه في السن وحالته الصحية.

* رفض أكيهيتو تقليص مهام الإمبراطور، ولكنه تبنى سياسة تحديث المؤسسة الإمبراطورية، ذات التقاليد العريقة والصارمة في تولي العرش أو التنازل عليه.

* خلال ولايته للعرش قام بـ27 زيارة رسمية لعدد من الدول، و50 زيارة غير رسمية عبر العالم، آخر زيارة قام بها كانت للفلبين.