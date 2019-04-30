أعداد كبيرة من الفنزويليين تتجمع قرب قاعدة عسكرية دعما لجوايدو

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تجمعت اليوم أعداد كبيرة من سكان العاصمة الفنزويلية كاراكاس بالقرب من قاعدة كارلوتا العسكرية دعما لزعيم المعارضة خوان جوايدو الذي كان قد أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وانضم جنود يرتدون أشرطة زرقاء إلى الحشود. وقال أحدهم لقناة "ان تي ان 24" الإخبارية الكولومبية إن الأشرطة تشير إلى "بداية جديدة".

وشوهدت ألسنة من الدخان وسمع دوي أعيرة نارية، وفقًا لإذاعة راديو "كاراكول" الكولومبية. ولم يتضح بعد مصدر الأعيرة النارية.

وقال قائد بالجيش في قاعدة كارلوتا لشبكة "تليسور" التليفزيونية الموالية للحكومة إن التقارير عن سيطرة "فارين من الجيش" عليها غير صحيحة.

وأوضح أن قوات موالية للرئيس نيكولاس مادور تسيطر على القاعدة بعد تعرض بعض الجنود "للخداع".

وكان جوايدو قد أعلن في وقت سابق اليوم أن "المرحلة الأخيرة" من خطة الإطاحة بنيكولاس مادورو قد بدأت.