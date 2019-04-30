أكثر من 20% دافعي ضرائب الكنيسة في ألمانيا لا يستبعدون خروجهم منها

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن أكثر من واحد من كل خمسة من دافعي الضرائب للكنيسة في ألمانيا لا يستبعدون خروجهم منها.

وحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد (بيو ريسرتش سنتر) الأمريكي، ونُشِرَتْ نتائجه اليوم الثلاثاء، فإن 21% من هؤلاء اعتبروا خروجهم من الكنيسة أمرا مرجحا، مقابل 78% عارضوا هذا الرأي.

يذكر أنه بحلول نهاية 2017، بلغ عدد أتباع الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا نحو 3ر23 مليون شخص، فيما بلغ عدد أتباع الكنيسة الإنجيلية 5ر21 مليون شخص.

وحسب (بيو ريسرتش سنتر)، فقد أجرى المعهد استطلاعات حول هذا الموضوع في الفترة بين أبريل حتى أغسطس 2017 في ست من دول غرب أوروبا هي ألمانيا والنمسا وفنلندا وسويسرا والدنمارك والسويد، وهي الدول التي تفرض ضريبة للكنيسة.

وفي سويسرا، قال 26% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يفكرون بشكل مبدئي في الخروج من الكنيسة، فيما تدنت هذه النسبة في الدنمارك إلى 10% فقط.

وكتب معدو التقرير عن نتيجة الاستطلاع: "ثمة أدلة على أن بعض الأوروبيين يخرجون من نظام الضريبة الكنسية لكن لا يبدو أنه خروج جماعي".